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Телеканал CBS впервые опубликовал видео террористов перед атакой 11 сентября

Американский канал CBS впервые опубликовал видео террористов перед атакой 11 сентября
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Американский телеканал CBS 27 апреля впервые опубликовал видео, на котором запечатлены террористы, причастные к событиям 11 сентября 2001 года.

На кадрах — террористы Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар, угнавшие самолеты, которые врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Их сняли на мероприятии, которое в документах описывается как вечеринка в квартире террористов в Сан-Диего в феврале 2000 года.

Отмечается, что на ужине присутствовал гражданин Саудовской Аравии Омар аль-Баюми, которого впоследствии задержали по подозрению в причастности к организации терактов.

Как утверждает телеканал, записи обнаружила британская полиция примерно через две недели после теракта и изъяла их вместе с остальными уликами при задержании аль-Баюми.

11 сентября 2001 года 19 террористов запрещенной в РФ «Аль-Каиды» захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.

В результате терактов помимо членов террористической группировки погибло почти 3 тыс. человек.

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