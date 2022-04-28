В Болгарии предприниматели призвали восстановить поставки российского газа в страну

Болгарские работодатели потребовали от правительства страны восстановить диалог с «Газпромом» и нормальные поставки газа. Об этом сообщает в четверг, 28 апреля, издание Novini.bg.

По его информации, министр экономики и промышленности страны Корнелия Нинова встретилась с профсоюзными организациями, которые обеспечивают 86% от ВВП Болгарии и 82% рабочих мест в стране. Целью встречи Нинова назвала спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции.

По ее словам, в Болгарии есть 25 241 предприятие, которые работают с газом и производят продукцию более чем на €20 млрд.

Она рассказала, что профсоюзные организации призвали правительство «уже сегодня» восстановить переговоры с «Газпромом».

«А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен. Ввести дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний. Продолжить выплату компенсаций за высокую стоимость электроэнергии», — сообщила Нинова.

Нинова подчеркнула, что альтернативы российскому газу сегодня нет.

В качестве председателя Болгарской социалистической партии Нинова сообщила, что внесет на рассмотрение парламента соответствующие предложения.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Словакия, Венгрия, Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.