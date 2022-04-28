Орел присоединится к Майскому фестивалю правильного кино

В рамках Майского фестиваля правильного кино международного проекта «Территория Победы» Орловский краеведческий музей совместно с Музеем Победы со 2 по 10 мая организует показ художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом 28 апреля сообщило Infoorel.ru.

Кинопоказы будут проходить на площадках музеев-участников международного проекта «Территория Победы» для широкой аудитории, которая включает в себя посетителей музея и приглашенных гостей. Вход свободный, в музее соблюдается масочный режим.

20 апреля сообщалось, что участники международной акции «Сад памяти» посадили уже 5 млн деревьев. В день 80-летия окончания Битвы за Москву памятные деревья также высадили ученики и учителя московской школы имени Героя Советского Союза Лазаря Паперника. В память об участниках одного из величайших сражений Великой Отечественной войны местные жители, волонтеры и сотрудники музея-усадьбы высадили 150 дубов.