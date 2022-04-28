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Губернатор Саратовской области выехал на место падения вертолета

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выехал на место падения вертолета. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Вертолет «Ансат», вылетевший из поселка Соколовый, упал на Кумысной поляне во время учебного полета ранее в этот день. Предположительно, вертолет принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища. Как сообщил мэр Саратова Михаил Исаев, экипаж покинул судно при помощи парашютов.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что при падении вертолета в Саратове погиб один человек, еще один пострадал.

По данным «Известий», пострадавший контужен. Всего на борту было три человека, третий выжил, его ищут.

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