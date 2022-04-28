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Названы последствия возможного включения России в список спонсоров терроризма

Политолог Егорченков назвал возможное включение России в список спонсоров терроризма мерой давления
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Включение России в американский список стран — спонсоров терроризма принципиально ничего не поменяет, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Таким образом он прокомментировал в четверг, 28 апреля, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Америка изучает возможность включения России в свой список стран — спонсоров терроризма. Однако госсекретарь отметил, что пока не может сказать, будет ли этот шаг реализован.

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Егорченков убежден, что под «гуманитарными интересами» власти Соединенных Штатов делают шаг к разрыву дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Очередная мера давления на Россию и на собственное общественное мнение. Включение в этот список означает целый ряд дальнейших шагов по ограничениям. Но по правде это просто очередной шаг к разрыву отношений и к наращиванию новой информационной волны, а конца этим волнам пока не предвидится», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению Егорченкова, для россиян «принципиально ничего не меняется», если Россия окажется в американском списке стран — спонсоров терроризма. При этом он объяснил, от чего будет зависеть это решение Белого дома.

«Во-первых, с какой ноги встанет Джо Байден (президент США. — Ред.), в какую сторону он повернется, чтобы пожать руку пустоте. Во-вторых, зависит от консенсуса внутри самой администрации и правящей элиты Соединенных Штатов. Если кому-то будет выгодно эту идею продолжать реализовывать в своих корыстных целях, то она будет реализована. Если такой консенсус не сложится, то это останется заявлением для медиа», — поделился своим мнением Егорченков.

По словам политолога, сегодняшняя американская политика более чем на 50% — это медиаполитика и очень часто заявления властей США не приводят к каким-то дальнейшим практическим шагам.

Политолог упомянул, что сама Америка была спонсором террористических организаций. Он привел несколько известных примеров.

Также он напомнил, что именно американцы «воспитывали, финансировали и поддерживали террористические структуры, которые якобы были призваны противодействовать распространению влияния Советского Союза в мире, а в итоге закончили атакой на башни-близнецы в США, которые были призваны бороться с «преступным» режимом Асада, а по факту занимались геноцидом местного населения».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма, сообщается на сайте kp.ru.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную инициативу «мерой идиотического характера», передает RT.

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