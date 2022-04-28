Более 100 заявок на участие в Московской неделе моды поступило в первые три дня

В первые три дня с момента открытия сайта Московской недели моды поступило более 100 заявок на участие. Заявки дизайнеров приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Иваново, Нальчика, Ростова-на-Дону, Тулы и других городов России. Московская неделя моды пройдет с 21 по 26 июня в столичном парке «Зарядье». Прием заявок на официальном сайте Московской недели моды продлится до 15 мая включительно. В Неделе моды смогут принять участие дома моды и дизайнерские марки, зарегистрированные в России. Мероприятие будет состоять из подиумных показов, профессионального шоурума, маркета и деловой программы. Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Прямые трансляции показов пройдут в социальной сети «ВКонтакте», а также на различных онлайн-платформах.

Участники Московской недели моды будут выбраны экспертным советом в ходе конкурсного отбора — участие дизайнеров в Неделе моды бесплатное. В экспертный совет вошли: Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries; Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина; Родион Мамонтов, сооснователь концепт-стора Leform; Ольга Михайловская, директор Дома мод, обозреватель моды; Елена Бурганова, президент Союза русских байеров; Юрате Гураускайте, журналист, консультант по fashion-медиа; Хатуля Авсаджанашвили, fashion-директор сети бутиков BABOCHKA; Алексей Аксенов, сооснователь Faces&Laces и LCLS.RU; Екатерина Асташова, главный редактор L’Officiel Russia; Александр Шумский, президент Национальной палаты моды; Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ; Анна Черных, куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна.

Мероприятия Московской недели моды охватят весь парк «Зарядье». Показы московских и российских дизайнеров пройдут на открытых и закрытых площадках: на Китайгородской стене, на двух специально построенных подиумах, а также в «Северном тоннеле» — эклектичной галерее в скандинавском стиле. Ряд показов запланирован в Большом амфитеатре.

Заявки от дизайнеров принимаются по трем разным направлениям: модные показы позволят дизайнерам громко заявить о себе среди клиентов и экспертов, а вместе с шоурумом — расширить сеть продаж, найти новых партнеров. Маркет — открытая площадка для широкой публики. Подробно с условиями для каждой категории можно ознакомиться по ссылке.

Особенность Московской недели моды — это ее открытость для широкой публики: часть показов и мероприятий деловой программы смогут посетить москвичи и гости города по предварительной регистрации (количество мест ограничено). На открытом маркете все желающие смогут познакомиться с московскими и российскими брендами и приобрести вещи отечественных дизайнеров.