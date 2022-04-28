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Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента

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Хосе Фортес Родригес, помощник Мино Райолы, опроверг информацию СМИ о смерти агента.

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«Он в плохом состоянии, но не умер», — приводит слова Родригеса NOS.

В издании также приводятся слова Райолы: «Состояние моего здоровья на данный момент: я зол, потому что меня объявили мертвым во второй раз за четыре месяца».

Ранее в этот день в газете Metro рассказали о том, что футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких.

Среди клиентов Мино Райолы такие футболисты, как голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, форвард «Милана» Златан Ибрагимович, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

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