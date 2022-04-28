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В МАГАТЭ не подтвердили серьезного превышения радиации на ЧАЭС из-за земляных работ

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Уровень радиации из-за земляных работ, которые, как утверждается, проводились во время пребывания российских войск в районе Чернобыльской АЭС, не превысил допустимые значения. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция
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Он пояснил, что действительно специалистами МАГАТЭ было зафиксировано небольшое увеличение радиации. Однако это превышение не представляет опасности для окружающей среды.

«Да, было увеличение уровня (радиации. — Ред.), но это увеличение по-прежнему существенно ниже допустимых значений для рабочих (станций. — Ред.) при этом типе радиации. Это не такая, которую можно оценить как большую угрозу окружающей среде или людям на момент проведения нами этих измерений», — сказал он на пресс-конференции в Вене.

Накануне стало известно, что глава МАГАТЭ возглавит миссию экспертов во время визита на Чернобыльскую АЭС на Украине, чтобы «активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии».

26 апреля в постоянном представительстве России при ООН заявили, что угроза ядерных провокаций на АЭС на Украине сохраняется. Постпредство также заявило, что Россия будет делать всё от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне.

9 марта заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил о том, что украинские националисты нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Как позже отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинские военные формирования регулярно осуществляют провокации, направленные на создание на ЧАЭС аварийной ситуации.

24 февраля военнослужащие РФ установили контроль над Чернобыльской АЭС. Военные РФ договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции нацгвардии Украины о совместной охране энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что российские военные не вмешивались в работу украинских операторов Чернобыльской и Запорожской АЭС, там они проводили исключительно их охрану.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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