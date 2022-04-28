На дорогах Удмуртии в I квартале 2022 года произошло 27 ДТП с участием лосей

На дорогах Удмуртии в I квартале 2022 года зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием лосей. Об этом министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С конца апреля и в мае на дорогах Удмуртии обычно увеличивается число ДТП с участием лосей. В это время животные могут неожиданно выбежать на дорогу и спровоцировать столкновение», — предупредил глава ведомства.

Удалов также отметил, что в 2021 году на территории региона произошло 218 случаев гибели лосей и кабанов в результате ДТП. Обычно животные появляются на дорогах поздним вечером, ночью и ранним утром, пишет ИА «Сусанин».

В случае наезда на лося необходимо убедиться, что в машине никто не пострадал, затем установить на дороге аварийный знак и позвонить в единую службу спасения по телефону 112.