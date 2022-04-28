Жителей Ульяновской области спасут от нашествия черной мошки. Об этом сообщило 28 апреля Ulpravda.ru

В прошлом году от нашествия этого насекомого пострадали не только сотни жителей региона, но и животные, поэтому было решено принять меры и предотвратить проблему. Как пояснили в Агентстве ветеринарии Ульяновской области, в низовьях рек установили ивовые ловушки для черной мошки, с их помощью планировалось установить наличие в реках личинок гнуса, выловить их и отправить на исследования, чтобы понять, на каком этапе развития они находятся.

Сообщается, что все необходимые результаты из лаборатории будут получены в кратчайшие сроки. После этого отряд ветеринарных специалистов начнет дезинсекционные работы в руслах местных рек.

«В этом году черная мошка по нашему району пока не летает. Я верю, что благодаря предпринятым мерам нам удастся избежать печальной ситуации прошлого года. В 2021 году черная мошка начала терроризировать людей и животных в нашем муниципалитете в середине мая. В этом году, хочется верить, будем жить без этого насекомого», — выразил надежду первый заместитель главы администрации района Максим Ведерников.

19 июля прошло года сообщалось, что в четырех районах Алтайского края ввели карантин из-за вредителей, уничтожающих лесные насаждения. Специалисты нашли в лесах очаги уссурийского полиграфа — жуков-короедов, которые уничтожают пихты. Отмечается, что основным способом борьбы с этим насекомым является сплошная санитарная рубка, ее необходимо начинать, когда пихта уже заражена, но жуки еще не закончили свое развитие на дереве.