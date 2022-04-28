В Совфеде ответили на слова британского министра о законности ударов по России

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о законности атак Украины на российские объекты указывает на то, что британское руководство «заигралось». Об этом первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в четверг, 28 апреля.

По словам сенатора, эти заявления могут привести только к тому, что военная помощь Соединенного Королевства, поступающая на Украину, станет более приоритетной целью для российских атак, что в итоге сорвет все попытки Лондона поддержать Киев оружием.

«Я считаю, что Британия немного заигралась. Пусть они не обижаются теперь, когда британская помощь будет становиться законной целью для России, как только она пересечет границу Украины, и все попытки помочь Украине оружием будут сведены к нулю», — заявил Джабаров в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал нападение Украины на российские объекты законным и соответствующим международному праву, сообщает телеканал «360».

24 апреля стало известно, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним, сообщает телеканал «Звезда». Также Киеву будут переданы самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak. Такое оружие предназначено для поражения низколетящих вертолетов и самолетов, а его заявленная дальность действия — до 7 км.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».