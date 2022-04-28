Прямой эфир
Сюжет:

В Совфеде ответили на слова британского министра о законности ударов по России

Сенатор Джабаров ответил на слова британского министра о законности ударов по России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о законности атак Украины на российские объекты указывает на то, что британское руководство «заигралось». Об этом первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в четверг, 28 апреля.

Ответно-встречная полоса: как выступление Путина стало посланием Западу
Выступая перед законодателями, президент пообещал защитить граждан и дать отпор тем, кто угрожает России

По словам сенатора, эти заявления могут привести только к тому, что военная помощь Соединенного Королевства, поступающая на Украину, станет более приоритетной целью для российских атак, что в итоге сорвет все попытки Лондона поддержать Киев оружием.

«Я считаю, что Британия немного заигралась. Пусть они не обижаются теперь, когда британская помощь будет становиться законной целью для России, как только она пересечет границу Украины, и все попытки помочь Украине оружием будут сведены к нулю», — заявил Джабаров в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал нападение Украины на российские объекты законным и соответствующим международному праву, сообщает телеканал «360».

24 апреля стало известно, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним, сообщает телеканал «Звезда». Также Киеву будут переданы самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak. Такое оружие предназначено для поражения низколетящих вертолетов и самолетов, а его заявленная дальность действия — до 7 км.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022