Капремонт моста через Сиву начнется в Удмуртии в мае

В Воткинском районе Удмуртии в мае начнется капитальный ремонт моста через реку Сиву. Подрядчик на работы уже определен, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Специалисты должны заменить на мосту пролетные строения, увеличить его несущую способность, уложить новый асфальт, обустроить тротуары и установить барьерное ограждение. Перекрывать движение на время работ не планируется.

«Работы на сооружении предстоят объемные, так как у моста снижена несущая способность, а также есть проблемы с опорами. <…> Жители деревни Гавриловка долго ждали ремонта моста через реку Сиву, от них мы получали большое количество обращений», — рассказал министр транспорта Алексей Горбачев.

Ремонт переправы входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет Udm-info.ru. Всего по нацпроекту в 2022 году в Удмуртии запланирован ремонт пяти мостовых сооружений.

На сегодняшний день в регионе расположены 374 моста, 159 из них требуют ремонта.