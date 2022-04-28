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Умер работавший с Неймаром футбольный агент Мино Райола

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Один из самых известных и влиятельных футбольных агентов Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью легких. Об этом сообщила в четверг, 28 апреля, газета Metro.

В январе футбольный агент был госпитализирован в Италии, и, по сообщениям СМИ, тогда он перенес операцию на легких. Однако в официальном заявлении агента утверждалось, что он проходил обычный медицинский осмотр без экстренного вмешательства.

Мино Райола был известным футбольным агентом. По информации издания, в прошлом году его состояние оценивалось примерно в £62 млн.

Среди его клиентов значатся футбольные звезды: голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, форвард «Милана» Златан Ибрагимович, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

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