Платформа МСП.РФ получила гран-при за достижения в области цифровой трансформации

Платформа для малого и среднего бизнеса МСП.РФ получила гран-при CDO/CDTO AWARD 2022 в номинации «Digital-платформа года» в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития и запущена в эксплуатацию в начале февраля 2022 года. Проект курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. «Платформа МСП — это площадка для малого и среднего бизнеса, которая призвана упростить жизнь предпринимателям и людям, только планирующим начать свой бизнес, существенно избавив их от рутины и позволяя полностью сконцентрироваться на своем деле. При ее разработке мы много общались с простыми предпринимателями и поняли, что их основной запрос — чтобы платформа была простой, клиентоориентированной и предоставляла контент, написанный понятным обычному человеку языком. Наша цель — сопровождать предпринимателя на всех этапах от идеи и обучения азам ведения бизнеса до получения мер поддержки, поиска партнеров и рынков сбыта, получения финансирования для масштабирования компании», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

К реализации проекта привлекли представителей крупнейших IT-платформ. Пользователям уже доступны 17 онлайн сервисов-помощников, которые необходимы на разных стадиях жизненного цикла бизнеса. Среди них — конструктор документов с шаблонами наиболее востребованных запросов и форм, а также витрина закупок — база данных, обеспечивающая прямую коммуникацию между поставщиками и заказчиками. Число сервисов на платформе постоянно увеличиваться.

МСП.РФ также осуществляет автоматизацию мер государственной поддержки. На платформе уже можно получить поддержку в 12 субъектов РФ: Алтайский край, Хабаровский край, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Пермский край, республики Бурятия и Татарстан, Свердловская, Ульяновская, Томская, Челябинская области. До конца 2022 года на платформе можно будет получить меры государственной поддержки во всех регионах.

Премия CDO/CDTO Award 2022 организована НИУ ВШЭ и компанией LBS International Conferences при поддержке АНО «Цифровая экономика» и РУССОФТ. Награды вручаются за достижения в области цифровой трансформации действующих проектов и создание новых структур, кардинально меняющих бизнес-среду.