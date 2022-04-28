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Энергоэксперт назвал логичным прогноз Силуанова о снижении добычи нефти в РФ

Энергоэксперт Плявиньш назвал логичным прогноз Силуанова о снижении добычи нефти в РФ
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Прогноз главы Минфина России Антона Силуанова о снижении добычи нефти на 17% в 2022 году на фоне агрессивной риторики ряда стран Запада, выступавших активными покупателями российского сырья, выглядит совершенно логично — как минимум до перенаправления экспортных мощностей на другие рынки. Об этом заявил «Известиям» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в четверг, 28 апреля.

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Ранее в этот же день Силуанов спрогнозировал снижение нфтедобычи в РФ на 17% из-за отказа европейцев ее покупать. Он сказал, что сейчас сложно оценить, как дальше будут вестись продажи. Министр отметил, что ведомство не просчитывало возможные последствия для бюджета от снижения добычи, так как пока не известно, какие страны решатся на такой шаг.

При этом он подчеркнул, что если в одном месте отказываются, Россия будет продавать другим.

По словам главы Минфина, прогнозы министерства рассчитывались при одних ценах на газ, а сейчас объемы снижаются, но цены растут.

«В целом у наших компаний более или менее баланс. Какие будут перспективы на оставшиеся периоды конца года, сложно пока сказать», — заключил он.

Плявиньш отметил, что прогноз о столь значительном снижении добычи нефти в краткосрочной перспективе выглядит вполне реальным.

«Другое дело, консервация скважины, так же как и ее последующий повторный ввод в эксплуатацию, — это крайне дорогостоящие и сложные процессы. Поэтому повторный ввод законсервированных скважин будет сопровождаться серьезными проблемами», — указал он.

Комментируя слова Силуанова о балансе у российских компаний за счет уменьшения объемов поставок газа при увеличении стоимости сырья, он отметил, что нефтегазовая промышленности обычно работает вдолгую. То есть потеря определенной доли рынка для компании всегда болезненна, даже в случае роста цен и прибыли от единицы поставленной продукции, пояснил он. Поэтому отечественным компаниям придется прикладывать усилия для закрепления на других, более дружественных рынках, и предоставлять скидки партнерам, заключил энергоэксперт.

Накануне издание Foreign Policy сообщало, что доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Указывалось, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

В то же время юрист, медиатор Юрий Капштык заявил «Известиям», что частичное эмбарго на поставки нефти из РФ не будет иметь катастрофических или глобальных последствий. По его словам, это крик в виде некой виртуальной угрозы, но не фактический шаг альянса, основанный на экономическом расчете.

22 апреля стало известно, что Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против России. Новые ограничения предполагают «определенный запрет» на импорт российской нефти, отключения еще большего количества банков от системы SWIFT. Кроме того, некоторые страны ЕС призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.

Новые санкции последовали после того, как 24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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