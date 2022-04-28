Джабаров оценил слова Уоллеса о законности нападения Киева на объекты России

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о законности нападения Киева на объекты России говорит о том, что руководство страны «заигралось». Об этом в четверг, 28 апреля, «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я считаю, что Британия немного заигралась. Пусть они не обижаются теперь, что, когда британская помощь будет становиться законной целью для России, как только она пересечет границу Украины и все попытки помочь Украине оружием будут сведены к нулю», — заявил он.

По его мнению, следствием подобных заявлений может быть то, что помощь Украине со стороны Великобритании станет более важной целью для российских атак, что в результате помешает Лондону поддержать Киев оружием.

Ранее в этот же день Уоллес назвал нападение Украины на российские объекты законным и соответствующим международному праву.

Заявление министра обороны Великобритании также прокомментировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он считает, что страны Запада живут не по концепции международного права, а по собственным правилам. По словам сенатора, подобные высказывания заслуживают проверки, ведь, «по сути, это соучастие в убийстве».

24 апреля стало известно, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Также Киеву будут переданы самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak. Такое оружие предназначено для поражения низколетящих вертолетов и самолетов, а его заявленная дальность действия — до 7 км.

В Минобороны в ответ пообещали наращивать масштабы ударов в случае диверсий со стороны украинских боевиков на российской территории.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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