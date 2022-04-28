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Джабаров оценил слова Уоллеса о законности нападения Киева на объекты России

Сенатор Джабаров — о заявлении Уоллеса о законности ударов Киева по объектам РФ: «Британия немного заигралась»
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Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о законности нападения Киева на объекты России говорит о том, что руководство страны «заигралось». Об этом в четверг, 28 апреля, «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Я считаю, что Британия немного заигралась. Пусть они не обижаются теперь, что, когда британская помощь будет становиться законной целью для России, как только она пересечет границу Украины и все попытки помочь Украине оружием будут сведены к нулю», — заявил он.

По его мнению, следствием подобных заявлений может быть то, что помощь Украине со стороны Великобритании станет более важной целью для российских атак, что в результате помешает Лондону поддержать Киев оружием.

Ранее в этот же день Уоллес назвал нападение Украины на российские объекты законным и соответствующим международному праву.

Заявление министра обороны Великобритании также прокомментировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он считает, что страны Запада живут не по концепции международного права, а по собственным правилам. По словам сенатора, подобные высказывания заслуживают проверки, ведь, «по сути, это соучастие в убийстве».

24 апреля стало известно, что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Также Киеву будут переданы самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak. Такое оружие предназначено для поражения низколетящих вертолетов и самолетов, а его заявленная дальность действия — до 7 км.

В Минобороны в ответ пообещали наращивать масштабы ударов в случае диверсий со стороны украинских боевиков на российской территории.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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