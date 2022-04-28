Особые рекомендации федеральных экспертов получили два псковских музея

Специалисты Союза частных музеев и коллекционеров, а также Российского союза туриндустрии определили частные музеи, рекомендованные к туристическому показу.

В список 111 учреждений попали два музея из Гдовского и Печорского районов Псковской области. Речь идет о частном учреждении культуры «Музей Ледовое побоище. Самолва» и частном информационном центре «Льняная губерния».

Псковское агентство информации уточняет, что всего было подано 186 заявок. При отборе учитывались критерии, которые обеспечивают надежность и удобство выполнения обязательств, указанных в договоре между музеями и туроператорами, способность одновременно принимать группы до 40 человек. Эксперты обращали внимание на наличие автобусной парковки в шаговой доступности, туалета для посетителей, расчетного счета и кассы.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам. В течение сезона работы запланированы в том числе на дороге Новгородка — Пушкинские горы. Трасса ведет к Пушкинским горам, где расположен государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».