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Жители Коми хотят изменить высоту школьных парт

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Жители Коми предлагают изменить высоту школьных парт. Об этом 28 апреля сообщило ИА «Комиинформ».

Средний рост учеников увеличился, поэтому старшеклассники портят осанку и здоровье, сутулятся, занимаясь за партами и на стульях стандартного размера. Такое мнение высказали жители Коми на сайте «Российские общественные инициативы», предложив изменить высоту школьных столов.

За инициативу уже проголосовало больше 300 человек, 20 высказались против. Голосование будет продолжаться до марта 2023 года.

По информации Роспотребнадзора, размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны соответствовать нормативным значениям. Помимо этого парты должны расставляться в классах в установленном порядке: меньшие — ближе к доске, большие — дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду, а детей с нарушением зрения нужно рассаживать на ближние к классной доске парты. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной стены.

В 2019 году в школе Красноярска появилась специальная парта для активных детей, ее устройство разработал один из родителей: конструкция совмещает велотренажер и парту. По словам родителя, собравшего устройство, школьники могут одновременно читать книгу и крутить педали.

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