В ЕДДС подтвердили данные о гибели человека при падении вертолета в Саратове

При падении вертолета в Саратове погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) 28 апреля.

«По последней информации, один погибший, один пострадавший, поиски продолжаются», — сообщил ТАСС начальник оперативно-диспетчерского центра ЕДДС города Роман Стирбавичюс.

По данным «Известий», пострадавший контужен. Всего на борту было три человека, третий выжил, его ищут.

Вертолет «Ансат», вылетевший из поселка Соколовый, упал на Кумысной поляне во время учебного полета ранее в этот день. Предположительно, вертолет принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища. Как сообщил мэр Саратова Михаил Исаев, экипаж покинул судно при помощи парашютов.

Кроме того, СМИ уточняли, что, вероятно, столкнулись два вертолета.