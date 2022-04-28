Экс-депутат заявил о получении сотрудниками офиса Зеленского гражданства Британии

Представители офиса президента Украины Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании. Такое заявление в четверг, 28 апреля, сделал лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

«Теперь вас мои соотечественники в землю начнут ложить с двойным усердием. <…> Удачный бизнес проект у лицедеев из «95 квартала»: за три года превратились в долларовых миллиардеров и получили гражданство желанной страны!» — написал Кива.

Он также добавил, что в «награду» от властей украинцы получили уничтоженную страну и десятки тысяч трупов.

21 апреля Илья Кива сообщил, что запросил политическое убежище в России и гражданство страны. Как добавил политик, Россия и Украина в настоящее время находятся на непростом пути, но он принесет странам мир и порядок. По его мнению, украинцы и русские остаются одним народом, а Украина должна стать частью России.

Как продолжил Кива, он много лет вел оппозиционную деятельность на Украине, при этом Киев начал возрождать фашизм, который надо остановить. Уголовные дела в отношении политика возбуждены, по его мнению, по политическим мотивам.

В завершении обращения Кива поклялся защищать Россию и укреплять ее государственные границы.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Кива обвинен в государственной измене, покушении на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и незаконном обращении с оружием. Сам политик тогда заявил, что узнал о подозрении еще 29 января, поэтому улетел в Испанию. Оттуда он прилетел в Москву.

18 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Украины обратится к РФ с требованием выдать Киву для проведения с ним следственных действий. на следующий день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что экс-депутат Верховной рады намерен попросить политическое убежище не в «свободной» Европе, а в России, где действительно способны защитить и отстоять правду.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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