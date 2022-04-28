Подрядчика на отлов 1,5 тыс. животных определили в Ижевске

Власти Ижевска (Удмуртия) заключили контракт на отлов 1,5 тыс. бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчиком выбран индивидуальный предприниматель Романова Ю.В. Стоимость контракта составила 14 млн рублей. Средства выделены из бюджета республики, уточняет ИА «Сусанин».

На отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в прежнее место обитания одного животного предусмотрено 9,5 тыс. рублей. Расходы на транспортировку, содержание в приюте, поиск хозяев или возврат в прежнее место обитания оцениваются еще 12,6 тыс. рублей. Данные расценки, как отмечает Udm-info.ru, были утверждены главным управлением ветеринарии Удмуртии.

Первые торги по поиску организации, которая займется отловом, прошли 4 марта. Их признали несостоявшимися, поскольку желающих принять в них участие не нашлось.