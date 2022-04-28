Найденные в пещерах монастыря Пскова керамиды внесли в охранный реестр

В охранный реестр занесли 386 керамид, которые нашли в пещерах Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщило АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

Керамиды пещер монастыря признали объектом культурного наследия. Таким образом, они стали предметом охраны федерального значения. До этого местоположения керамид зафиксировали на план-схемах улиц-галерей с историческими названиями, указали их состояние и присвоили порядковые номера.

В организации рассказали, что в монастыре найдены ближние и дальние пещеры. Дальние состоят из семи подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Эти пещеры являются монастырским кладбищем.

Протяженность дальних пещер — 200 м. Первоначально их использовали только для погребения иноков. Но затем там стали погребать и государственных деятелей, князей и защитников монастыря, пишет Псковская лента новостей.

В начале апреля сообщалось, что реставрационные работы в Псково-Печерском и Снетогорском монастырях должны начать в 2022 году. Планируется отремонтировать фундаменты, стены из известняковой глины, отделочные слои, кровлю с устройством водосточной системы.