«Черкизово» назвала сроки запуска нового завода в Липецкой области

Группа «Черкизово» запустит маслоэкстракционный завод в Липецкой области во втором квартале этого года. Выйти на проектную мощность 3 тыс. т. в сутки планируется в четвертом квартале текущего года. Об этом сообщили ИА «Абирег» 28 апреля.

«Собственный завод по переработке масличных культур позволит группе «Черкизово» повысить самообеспеченность комбикормами, снизить зависимость от импорта шрота, а также гарантирует высокое качество продукции», — говорится в публикации.

Инвестиции компании составили 8,8 млрд рублей. Завод даст около 100 новых рабочих мест. Основные продукты производства — соевый не ГМО шрот, соевое гидратированное масло, соевый лецитин для кондитерской отрасли и гранулированная соевая оболочка (лузга).

Группа «Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Среди брендов группы— «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product.

В феврале сообщалось, что Сахалинский комбикормовый завод планирует в восемь раз увеличить объемы производства. Цех, расположенный в Холмске, будет выпускать до 12 тыс. т питательных смесей. Поскольку в регионе активно развивается сельское хозяйство, важно производить корм внутри области. Это позволит повысить самообеспеченность Сахалина сельскохозяйственными товарами и сделает продукцию местных производителей более доступной.