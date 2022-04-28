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В Госдуме раскритиковали решение США передавать Киеву арестованные активы

Депутат Белик — о решении США по арестованным активам: это демонстрация, что Вашингтону «любые законы не писаны»
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Одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны». Об этом в четверг, 28 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«США давным-давно нарушили все нормы международного права. Достаточно сказать, что санкции, которые они и их союзники вводят в отношении нашей страны, незаконны и неоправданны. Решение направлять арестованные активы на поддержку Украины — это очередная беспардонность США и демонстрация того, что любые законы им не писаны», — подчеркнул он.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Также предлагается изымать имущество, которое было получено благодаря оказанию поддержки российским властям.

Ранее, 26 апреля, совет министров Испании одобрил новый механизм, упрощающий наложение ареста на имущество, которое может быть связано с предпринимателями из России. До этого, 21 апреля, украинский парламент принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции.

В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских бизнесменов в республике. Кроме того, он отметил, что «все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие же действия в нашей стране». Также сообщалось, что власти ЕС изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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