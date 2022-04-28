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Экономист допустил поддержку Центробанком отсрочки выпуска новых банкнот

Экономист Домащенко рассказал о необходимости поддержки ЦБ отсрочки выпуска новых банкнот
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Центробанк, скорее всего, поддержит инициативу Ассоциации банков России (АБР) об отсрочке выпуска новых банкнот, иначе оперативное решение трудностей с распознаванием купюр с новыми степенями защиты будет проблемой. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в четверг, 28 апреля.

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Ранее в этот же день «РИА Новости» сообщило, что АБР направило в ЦБ письмо с просьбой отложить эмиссию купюр из-за проблем с поставкой и техподдержкой зарубежного оборудования. В Банке России заявили, что получили документ и изучат предложение ассоциации.

«Из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования придется откладывать запуск новых банкнот и искать новых поставщиков оборудования взамен ушедших с российского рынка», — сказал Домащенко.

Отвечая на вопрос «Известий», будут ли потенциальные поставщики сотрудничать с РФ ввиду угрозы вторичных санкций, экономист отметил, что такие ограничения беспокоят только те компании, которые работают на рынках недружественных стран.

Регулятор запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023-м, 500 рублей — в 2024-м и 10 и 50 рублей — в 2025-м.

В октябре прошлого года один из создателей дизайна российской валюты, бывший художник «Гознака» Юрий Ковердяев рассказал, что защитные признаки сторублевой банкноты устарели, поэтому они уже не могут спасти от фальшивомонетчиков и нужно создавать новую банкноту.

5 июля зампред Центробанка Михаил Алексеев рассказал в интервью «Известиям», что на новой 100-рублевой банкноте появятся изображения комплекса «Зарядье», Красной площади, главного здания МГУ и Шуховской и Останкинской башен.

О том, что ЦБ выпустит обновленные банкноты с изображением достопримечательностей всех федеральных округов, стало известно в марте 2021 года. Заместитель председателя регулятора Михаил Алексеев говорил, что в первую очередь модернизация коснется купюры номиналом 100 рублей, обновленную версию выпустят в 2022 году.

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