Фонд «Росконгресс» проведет масштабный конкурс цифрового искусства

Фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и РОСИЗО проведет конкурс цифрового искусства «Создавая будущее 2050» с апреля по июнь 2022 года с подведением итогов на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме. Операторами конкурса выступят инновационная платформа Business Priority и акселератор «Лобачевский», обладающие большой экспертизой в проведении различных конкурсных инициатив федерального масштаба.

Конкурс цифрового искусства «Создавая будущее 2050» объединит художников, ведущие музеи и галереи страны, экспертов арт-индустрии и всех тех, кому небезразлично digital-искусство. Проект призван повысить интерес к цифровому искусству, которое стремительно развивается в последние годы и существенно видоизменяет арт-индустрию.

«Цифровая парадигма — это ядро сегодняшней жизни. Цифровые технологии уже совершили переворот в методах демонстрации классического искусства, за короткое время сделав его по-настоящему доступным для всех, — познакомиться с шедеврами стало возможным, не выходя из дома. Но технология без творчества всего лишь инструмент. При этом современное цифровое искусство как новый опыт в области культуры на наших глазах вырастает в мощное направление креативных индустрий с огромным оборотом. Финал конкурса «Создавая будущее 2050» состоится в рамках юбилейного ПМЭФ», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

Сквозная тема конкурса — будущее — выбрана неспроста: испокон веков уклад нашей жизни сначала придумывали художники, фантасты и визионеры, а затем ученые, инженеры и предприниматели воплощали в реальность их образы. Современные информационные технологии открывают новые возможности и перед деятелями искусства. В частности, относительно новая технология NFT (англ. non-fungible token, в переводе с англ. — «невзаимозаменяемый токен») позволяет фиксировать права владения цифровым объектом, что ранее было невозможным. Арт-объекты участников конкурса «Создавая будущее 2050» будут переведены в NFT-формат и размещены на первом российском маркетплейсе Joys по осуществлению сделок купли-продажи подобных объектов.

«В наши дни синтез искусства и новых технологий открывает новые возможности для творческой реализации художника и его диалога со зрителем. Образы будущего, которые всегда занимали особое место в отечественной и мировой культуре, создаются теперь и в цифровом формате. Уверена, что благодаря разнообразию тем, предложенных на конкурсе, ни одна идея не останется невостребованной», — подчеркнула министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Принять участие в конкурсе «Создавая будущее 2050» могут все желающие — как профессиональные художники, так и любители. Сбор заявок уже открыт на сайте https://future2050.space/ и продлится до 30 мая включительно. Участникам предлагается пофантазировать на тему будущего и представить свои работы в нескольких номинациях: «Мир достатка и процветания»; «Мир блокчейна и информационного равенства»; «Мир гармонии и здоровья»; «Медиа будущего»; «Мир самопознания и человека будущего»; «Города и корпорации нового типа»; «Просвещенный человек будущего», партнером которой выступает российское общество «Знание» и специальная номинация для участников младше 14 лет — «Мир будущего глазами детей».

Работы профессионалов и любителей будут оцениваться отдельно. Все арт-объекты получат предварительные оценки от экспертов Политехнического музея, партнера проекта, а затем будут переданы на рассмотрение почетного жюри конкурса. В состав почетного жюри войдут Владимир Гусев, директор Государственного русского музея; Василий Церетели, директор Московского музея современного искусства; Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов; Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида»; Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства; Елена Проничева, генеральный директор Политехнического музея; Андрей Черемисинов, директор по коммуникациям госкорпорации «Росатом»; Максим Древаль, генеральный директор российского общества «Знание»; специальный представитель РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.

Работы финалистов конкурса будут демонстрироваться на LED-панелях юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Там же состоится и благотворительный аукцион работ участников конкурса в формате NFT в поддержку Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями «Круг добра».

«АСИ уделяет особое внимание поддержке креативных индустрий как важному фактору устойчивого развития нашей страны. И цифровое искусство — один из перспективных элементов креативной экономики: технологии позволяют в первую очередь молодежи распространять свои арт-объекты в Сети и монетизировать их. Если раньше молодой художник сталкивался с множеством проблем и затрат, связанных с организацией выставок, то сегодня свои работы публике можно представить в два клика и мгновенно получить обратную связь. Уверена, что конкурс фонда «Росконгресс» привлечет внимание общества к новым творческим технологиям и будет способствовать их дальнейшей популяризации», — подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив, которое является партнером проекта Светлана Чупшева.

Помимо этого на второе полугодие 2022 года запланирована серия выставок лучших конкурсных работ на площадках ведущих музеев и галерей страны. Таким образом, каждый участник конкурса «Создавая будущее 2050» получит уникальную возможность экспонировать свои произведения на знаковых арт-площадках и представить их общественности; а музеи в свою очередь смогут адаптировать форматы диалога с аудиторией под современные тренды.