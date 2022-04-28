Житель Астрахани предстанет перед судом за изнасилование несовершеннолетней

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». Об этом в четверг, 28 апреля, сообщило «Астрахань 24».

По данным следствия, в одной из квартир дома на улице Савушкина компания молодых людей распивала спиртные напитки. Когда все легли спать, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал 15-летнюю девушку.

Как сообщает телеканал, следователи собрали достаточно доказательств, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

В мае 2021 года уголовное дело возбудили в Балашихе по факту изнасилования 17-летней девушки, которая совершала пробежку в лесу около озера.