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В США запретили проведение «Бессмертного полка»

В США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к «Духу Эльбы»
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США запретили проведение шествия «Бессмертного полка». Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

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«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» — и это запрещено», — заявил он.

Макаров также добавил, проведение шествия «Бессмертного полка» в этом году запретили и в Ирландии. В Германии пока официального запрета не было. Однако, по словам Макарова, власти рассматривают вопрос о проведении альтернативного шествия.

22 апреля власти Эстонии также запретили проводить в Таллине шествие «Бессмертного полка» в День Победы. Полиция объяснила свое решение желанием «избежать провокаций», которые были на шествиях в прошлые годы. Теперь подобные акции рассматриваются в Эстонии как поддержка российской спецоперации в Донбассе.

14 апреля Макаров рассказал, что на освобожденных территориях Украины в этом году может состояться акция, если в ней пожелают участвовать сами жители, при условии, что для них будет обеспечена безопасность. По его словам, форма проведения шествия зависит от местных условий и от того, какая будет военно-политическая обстановка на этот момент 9 Мая в каждом из конкретных регионов Украины. Так, мэр Мариуполя Виктория Калачева уже заявила, что в городе намерены провести «Бессмертный полк».

В этом году в России шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате — не онлайн. В Москве всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00.

Последние два года шествия «Бессмертного полка» проходили в онлайн-режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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