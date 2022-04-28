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Бывший премьер Италии заявил о провале политики Запада в отношении РФ

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Последние события на Украине показывают серьезный провал политики Запада в отношении России. Об этом заявил бывший премьер-министр Джулиано Амато, интервью с которым опубликовано в La Repubblica.

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«Я испытываю глубокое сожаление, а также чувство вины: мы недостаточно сделали в прошлом, чтобы этого не произошло», — сказал он.

Он вспомнил свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в 2000 году, когда еще работал в правительстве. По его словам, российский лидер говорил об общих интересах, которые страны должны оценить, чтобы организоваться вместе. Однако, как уточнил Амато, эта возможность была упущена.

По мнению экс-премьера, политики должны были определить общие интересы Европы и РФ после окончания холодной войны, нужно было создать общую систему безопасности и обороны.

Амато считает, что Запад не находится в состоянии войны с Россией, но при этом осуществляет военную помощь Украине.

«Но мы никому не объявляли войну и никто не считает себя воюющим с нами», — сказал он, уточнив, что для Европы закончился долгий период мира.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей заявил, что план Запада по «экономическому удушению» России провалился. По его словам, оппоненты давно вели экономическую войну против РФ, постепенно, используя всякие предлоги, внедряли новые санкционные ограничения. Глава государства отметил, что Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь. При этом оппоненты, желая загнать РФ в медвежий угол, не смогли достичь цели.

26 апреля доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист и политолог Леонид Крутаков заявил «Известиям», что Запад открыто объявил войну России (прямые поставки вооружений и публичные заявления о необходимости остановить Россию на территории Украины). При этом он уточнил, хотя арестованы золотовалютные резервы страны, блокированы счета и экспортная выручка, Россия продолжает выполнять свои обязательства по отношению к Западу.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск, о которых заявили власти Донбасса, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили РФ о помощи. 24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донбасса.

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