Студии в новостройках Новой Москвы за год подорожали на 25%

За год средняя стоимость квартир-студий в Новой Москве выросла на 25%, превысив 7 млн рублей. Об этом журналистам сообщили аналитики компании «Метриум» в четверг, 28 апреля.

Так, средняя стоимость студий в новостройках в первом квартале 2022 года выросла на 8%, за три месяца их цена увеличилась более чем на 500 тыс. рублей.

Средняя площадь студий в продаже практически не изменилась. По итогам первого квартала этого года она составила 24 кв. м, в четвертом квартале 2021 года равнялась 23,9 кв. м. Однако год назад площадь среднестатистической студи была 25,3 «квадрата», то есть студии стали в среднем меньше на 1 кв. м, отметили в компании.

«Рост цен на студии может быть связан среди прочих факторов с инвестиционным интересом к ним. В марте многие поспешили вложиться в недвижимость и наиболее доступным и ликвидным вариантом жилья стали студии», — сказал основатель, совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

В Новой Москве такое жилье можно сравнительно легко перепродать или сдать в аренду: ставки съема таких квартир несильно уступают стоимости аренды однокомнатных квартир, добавил он.

Студии по-прежнему дорожают быстрее других типов квартир в новостройках Новой Москвы. Этот формат жилья вырос в цене за первый квартал на 8%, а однокомнатные квартиры — на 5%, до 9,3 млн рублей, двухкомнатные — на 4%, до 12,1 млн рублей, трехкомнатные — на 2%, до 15,5 млн рублей, отметили аналитики.

«Студия — оптимальный вариант покупки на все случаи жизни. Это хороший вариант для вложения своих сбережений, при этом квартира может приносить стабильный арендный доход, поскольку такой формат востребован на рынке съемного жилья, ее можно передать взрослым детям в качестве первой собственной квартиры», — сказала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Спрос на студии останется высоким в текущих условиях на рынке. Это наиболее доступный сейчас вариант жилья, который потенциально интересен широкому кругу покупателей с ограниченным бюджетом, добавила управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка.

Как сообщили 19 апреля аналитики bnMap.pro, цены на квартиры и апартаменты в новостройках всех классов с 18 марта по 18 апреля в регионах России поднялись на 1,4–13,7%. В Москве стоимость первичного жилья увеличилась на 1,4%, в Санкт-Петербурге — на 3%, в Крыму и Московской области — на 4%. Самый сильный рост наблюдается в Башкирии — на 13,7%, Тверской — 13,3% и Челябинской — 9,4% областях.