Волжская ГЭС начала работать в режиме максимального сброса воды

Волжская ГЭС приступила к работе в режиме максимально установленных сбросов. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщила специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.

В четверг, 28 апреля, сбросы воды через Волгоградский гидроузел в условиях весеннего половодья доведены до максимального уровня. Показатель достигает 25 000 куб. м воды в секунду.

В таком режиме станция проработает ориентировочно до 5 мая, после чего начнет постепенно снижать сбросы до 18 000 куб. м в в секунду. Это позволит перейти на формирование так называемой рыбной полки, необходимой для нереста.

Продолжительность этого этапа будет зависеть от фактической гидрологической обстановки в мае. Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», в 2021 году ГЭС выдержала «рыбную полку» до 31 мая включительно.

«По длительности и объемам сброс через Волгоградский гидроузел ожидается соответствующий средним многолетними параметрам. Никаких негативных воздействий от сброса воды на Волжской ГЭС не случится, а будет нормально сформирована сельскохозяйственная и рыбохозяйственная полка», — прокомментировал главный инженер ГЭС Максим Галкин.

Сбросы установлены согласно указаниям Росводресурсов.