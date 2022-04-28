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В Совфеде отреагировали на решение США о передаче арестованных активов Киеву

Сенатор Ковитиди назвала решение США о передаче арестованных активов Киеву незаконной агрессией
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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в четверг, 28 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировала одобренный палатой представителей США законопроект, который позволяет направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, связанных с РФ.

Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция
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Сенатор подчеркнула, что на сегодняшний день коллективный Запад ведет информационную войну против России, усиленно формируя негативный имидж РФ.

«Осуществляется незаконное политические давление на Россию в международных институтах, таких как ООН, ОБСЕ, СЕ. На Россию обрушен существенный экономический санкционный шквал. Всё это факты очевидной информационной, экономической, политической агрессии против России. Именно поэтому проект закона конгресса США <... > является лишь одним из эпизодов незаконной агрессии США и их союзников против России», — отметила Ковитиди.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Также предлагается изымать имущество, которое было получено благодаря оказанию поддержки российским властям. По итогу голосования законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

Ранее, 26 апреля, совет министров Испании одобрил новый механизм, упрощающий наложение ареста на имущество, которое может быть связано с предпринимателями из России. До этого, 21 апреля, украинский парламент принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции.

В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских бизнесменов в республике. Кроме того, он отметил, что «всё больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие же действия в нашей стране». Также сообщалось, что власти ЕС изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали усиливать, после того как 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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