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Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США

Reuters: самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США
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Самолет с американцем Тревором Ридом, обмененным на россиянина Константина Ярошенко, приземлился в аэропорту США. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя бывшего заключенного.

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«Морской пехотинец США Тревор Рид вернулся в Соединенные Штаты после того, как он был освобожден Россией в ходе обмена пленными, который произошел на фоне самых напряженных двусторонних отношений за последние десятилетия из-за ситуации на Украине», — передает агентство.

Обмен Рида, осужденного в России за нападение на полицейских, на Ярошенко состоялся накануне в Турции. В тот же день Ярошенко прибыл в Москву, где после длительного заключения встретился с супругой и дочерью.

Летом 2020 года Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к полицейским.

Инцидент с участием студента из Техаса произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит иностранец — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее он напал на сотрудников полиции, прибывших на место происшествия.

Американца осудили по ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Суд назначил ему девять лет колонии общего режима. Его также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.

Ранее в четверг Ярошенко в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о годах колонии в американской тюрьме. Российский летчик был арестован в Либерии в мае 2010 сотрудниками правоохранительных органов США. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам заключения. В тюрьме он провел 12 лет. Сам Ярошенко вину отрицал и называл дело сфабрикованным.

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