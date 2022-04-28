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Авиакомпания «Россия» начала летать в Сочи из Москвы и еще шести городов

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Авиакомпания «Россия» приступила с 28 апреля к выполнению рейсов в Сочи из Москвы и еще шести городов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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«Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») совместно со стратегическим партнером — туроператором «Библио-Глобус» — с 28 апреля начала выполнение рейсов в Сочи из семи городов: Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Уфа», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

На этих маршрутах авиакомпания будет эксплуатировать воздушные суда Boeing-737-800. Рейсы в Сочи будут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга ежедневно; из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Самары — дважды в неделю.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что с 1 мая «Россия» начнет выполнять рейсы в Ереван (Армения) из московского аэропорта Шереметьево.

На маршрутной линии Москва–Ереван–Москва авиакомпания будет эксплуатировать воздушные суда российского производства Sukhoi Superjet 100, представленные в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту — 87, из них 12 мест бизнес-класса и 75 кресел экономического класса.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что авиакомпания «Россия» начнет выполнять прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Шереметьево в Анадырь Чукотского автономного округа (АО) с 19 мая 2022 года. Перевозчик будет совершать полеты по маршруту Москва–Анадырь–Москва на воздушных судах Boeing 777-300.

4 апреля правительство России сообщило, что с 9 апреля возобновится авиасообщение с 52 странами. Кроме рейсов в Индию будут также открыты полеты в Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные РФ государства.

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