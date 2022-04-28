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Спасатели начали разбирать затор под мостом на реке Лып в Удмуртии

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В Кезском районе Удмуртии спасатели приступили к разбору затора под мостом через реку Лып. Об этом сообщил глава района Иван Богданов на своей странице «ВКонтакте».

Затор из бревен, веток и кустарников образовался под переправой, разделяющей поселок Кез и деревню Сосновый Бор. Спасатели намерены завершить работы в течение дня, 28 апреля.

Как уточняет ИА «Сусанин» со ссылкой на главу района, в поселке Кез подтопило дома и приусадебные участки на улицах Лыпская и Ключевая. Жители одного из домов были эвакуировали.

По словам Ивана Богданова, вода продолжает прибывать. На месте круглосуточно дежурят спасатели. При необходимости эвакуация населения будет продолжена.

Для людей организована доставка продуктов. На борьбу с паводком направлены все службы.

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