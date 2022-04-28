Захарова заявила об ответе Москвы на заморозку Западом активов России

Действия стран Запада по заморозке российских активов стали опасным прецедентом, дающим право Москве на ответные шаги. Об этом 28 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По принадлежащим Российской Федерации активам, которые в настоящее время заблокированы на зарубежных счетах, неоднократно подчеркивали, что считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы и нормы международного права, непредвзятого функционирования глобальной финансовой системы», — сказала представитель МИДа.

По мнению Захаровой, такие действия дают право на адекватный ответ или действия в правовом поле.

По ее словам, блокировка активов России и других стран является неприкрытым воровством. Как заключила Захарова, действия Запада по заморозке российских резервов могут расцениваться как посягательство на суверенную собственность.

19 апреля член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев заявил «Известиям», что в обозримом будущем Россия вряд ли вернет свои замороженные резервы. По его мнению, все введенные против РФ санкции в долгосрочной перспективе имеют «разнонаправленное значение для тех, кто вводит, и тех, против кого вводят», однако в России не стоит ожидать обрушения экономики или социально-политического кризиса.

Ранее в этот день глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Набиуллина тогда подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура, несмотря на внешнее давление, будет работать бесперебойно.