Ученые Самары отправят на орбиту «детей» и «внуков» растений-космонавтов

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева отправят на орбиту в рамках эксперимента партию семян редких растений. Об этом 28 апреля сообщило НИА «Самара».

«Специалисты Ботанического сада Самарского университета в рамках эксперимента отправят в космос на борту аппарата «Бион-М2» семена более 30 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Самарской области. В числе этих семян — «потомки» растений, выращенных из семян, которые в 2013 году побывали в космосе на борту первого «Биона-М», — пояснила заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королёва Людмила Кавеленова.

Цель эксперимента — оценить повторяющееся в поколениях возможное влияние факторов космического полета на развитие растений, прежде подобный эксперимент в космосе не проводился.

Эксперимент также должен помочь в ответе на вопрос, можно ли создать в космосе резервное хранилище семян земных растений — орбитальный банк семян на случай какого-нибудь земного катаклизма.

По словам сотрудника отдела флоры Ботанического сада Елены Павловой, на орбиту отправятся как «дети» растений-космонавтов, то есть семена, полученные от растений, выросших из семян, которые побывали в космосе, так и «внуки», то есть семена растений во втором поколении.

За многолетнюю историю освоения космоса семена различных растений не раз оказывались на орбите. Как известно, идею выращивать растения в космосе выдвинул еще основоположник современной космонавтики Константин Циолковский, а в 1960 году вместе с Белкой и Стрелкой на борту корабля «Спутник-5» отправились в космос не только 40 безымянных мышей, но и семена лука, гороха, пшеницы и кукурузы. В настоящее время в космосе успешно выращивают салатную капусту и горох, пшеницу, редис и другие съедобные растения.