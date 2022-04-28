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Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела ВСУ Донецка

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Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Кировского района Донецка. Об этом 28 апреля сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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Под удар попал действующий городской рынок «Меркурий». После попадания снаряда возник пожар.

«По оперативным данным, украинские боевики убили 2 и ранили 5 мирных жителей Донецка по ул. Петровского», — говорится в Telegram-канале штаба.

Вечером в среду, 27 апреля, украинские вооруженные силы провели массированный ракетный обстрел баллистическими ракетами и реактивными снарядами жилых кварталов города Херсона, атаку удалось отразить.

26 апреля мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о гибели женщины в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города.

24 апреля «Известия» побывали в этом же районе Донецка на месте, где произошел обстрел войсками ВСУ жилого квартала, и опубликовали видео с его последствиями. На кадрах можно увидеть, что во дворах жилых домов многие постройки и заборы разнесены в клочья. Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону городов было выпущено 30 ракет и снарядов.

23 апреля жители Петровского района Донецка, самого отдаленного от центра района города, также подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Пострадал один ребенок. Кроме того, украинские войска выпустили и по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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