Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела ВСУ Донецка

Два человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Кировского района Донецка. Об этом 28 апреля сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Под удар попал действующий городской рынок «Меркурий». После попадания снаряда возник пожар.

«По оперативным данным, украинские боевики убили 2 и ранили 5 мирных жителей Донецка по ул. Петровского», — говорится в Telegram-канале штаба.

Вечером в среду, 27 апреля, украинские вооруженные силы провели массированный ракетный обстрел баллистическими ракетами и реактивными снарядами жилых кварталов города Херсона, атаку удалось отразить.

26 апреля мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о гибели женщины в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города.

24 апреля «Известия» побывали в этом же районе Донецка на месте, где произошел обстрел войсками ВСУ жилого квартала, и опубликовали видео с его последствиями. На кадрах можно увидеть, что во дворах жилых домов многие постройки и заборы разнесены в клочья. Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону городов было выпущено 30 ракет и снарядов.

23 апреля жители Петровского района Донецка, самого отдаленного от центра района города, также подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Пострадал один ребенок. Кроме того, украинские войска выпустили и по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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