Путин не приедет на открытие моста между Россией и Китаем

Президент России Владимир Путин не планирует поехать на открытие первого железнодорожного моста через реку Амур между Россией и Китаем. Об этом сообщил в четверг, 28 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин найдет время побывать на этом мосту, но пока что таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, планируется ли приезд президента на открытие моста.

Он подчеркнул, что строительство железнодорожного моста, связывающего две страны, стало важным вкладом в развитие региона.

Накануне в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО) строители завершили возведение российской части железнодорожного моста через Амур в Китай. На торжественную церемонию завершения строительства прибыл вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поблагодарил строителей за работу и вручил им госнаграды.

По словам Трутнева, Россия со своей стороны готова начать движение поездов и ожидает, когда Китай объявит об открытии своей части моста.

Москва и Пекин договорились построить мост через Амур в 2013 году, спустя год началось его строительство. Его длина составляет более 2,2 км, 309 м из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 км. Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станций Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.

В начале февраля губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн сообщил, что первые поезда по трансграничному мосту пустят в августе.