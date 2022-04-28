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Жители брянского поселка Нетьинка пожаловались на некачественную воду

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Брянская прокуратура организовала проверку на предприятии «Возрождение» и обнаружила нарушения в ходе эксплуатации системы водоснабжения в поселке Нетьинка. Об этом сообщило 28 апреля NASHBRYANSK.RU.

Проверка показала, что питьевая вода не соответствует нормам СанПиНа, она была мутной и с запахом. Помимо этого в ней обнаружили железо.

Прокуратура инициировала административное дело на директора предприятия, материалы были направлены в Роспотребнадзор.

29 марта следователи задержали исполняющего обязанности директора МУП «Водоканал» Каспийска (Республика Дагестан) после массового отравления детей водой: 21 житель микрорайона «Кемпинг», среди которых 20 несовершеннолетних, обратился в центральную городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции. Сообщается, что причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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