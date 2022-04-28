В Кремле рассказали о графике Путина на майские праздники

Президент России Владимир Путин будет работать с 1 по 3 мая. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будем вас информировать. Разумеется, у президента это будут рабочие дни. <…> Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Будут встречи, будем информировать, какие из них будут публичные», — заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос о планах Путина с 1 по 3 мая.

В 2022 году майские праздники отмечаются с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Рабочими будут дни с 4 по 6 мая.

5 апреля Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

Минобороны РФ сообщало, что в военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве в этом году примут участие 11 тыс. военных.

В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России», сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется в Москве 9 Мая в 15:00.