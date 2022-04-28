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Песков усомнился в изменении политики Twitter после покупки Маском

Песков: вряд ли после покупки Маском в Twitter появится свобода
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Отношение России к платформе микроблогов Twitter (сервис заблокирован в РФ) основано на деяниях сервиса, и вряд ли глобальная компания допустит появление в ней абсолютной свободы после приобретения американским миллиардером Илоном Маском. Об этом 28 апреля заявил журналистам Дмитрий Песков.

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«Если учесть, что эта компания глобальная, мы уже слышали голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы», — отметил представитель Кремля.

Как отметил Песков, в Twitter широко используется цензура, репрессивные действия в отношении пользователей, искажение информации и манипулирование ей. По мнению представителя Кремля, на Западе вряд ли возможно разнообразие мнений в социальных сетях.

«Посмотрим, что будет при новом владельце», — предложил он.

25 апреля стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд. Соглашение 27 апреля было единогласно одобрено советом директоров Twitter. Закрытие сделки ожидается в 2022 году. После этого Twitter станет непубличной компанией.

23 апреля бизнесмен рассказал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. При этом он уточнил, что его интересы не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

Социальная сеть начала работу в 2006 году. Больше всего пользователей у Twitter в США, Японии, Индии, Бразилии, Индонезии и Великобритании.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в РФ. Меры приняли по требованию Генпрокуратуры «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

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