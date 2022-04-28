Песков усомнился в изменении политики Twitter после покупки Маском

Отношение России к платформе микроблогов Twitter (сервис заблокирован в РФ) основано на деяниях сервиса, и вряд ли глобальная компания допустит появление в ней абсолютной свободы после приобретения американским миллиардером Илоном Маском. Об этом 28 апреля заявил журналистам Дмитрий Песков.

«Если учесть, что эта компания глобальная, мы уже слышали голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы», — отметил представитель Кремля.

Как отметил Песков, в Twitter широко используется цензура, репрессивные действия в отношении пользователей, искажение информации и манипулирование ей. По мнению представителя Кремля, на Западе вряд ли возможно разнообразие мнений в социальных сетях.

«Посмотрим, что будет при новом владельце», — предложил он.

25 апреля стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд. Соглашение 27 апреля было единогласно одобрено советом директоров Twitter. Закрытие сделки ожидается в 2022 году. После этого Twitter станет непубличной компанией.

23 апреля бизнесмен рассказал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. При этом он уточнил, что его интересы не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

Социальная сеть начала работу в 2006 году. Больше всего пользователей у Twitter в США, Японии, Индии, Бразилии, Индонезии и Великобритании.

В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в РФ. Меры приняли по требованию Генпрокуратуры «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».