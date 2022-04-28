Маск пригрозил следующей купить компанию Coca-Cola

Предприниматель Илон Маск заявил о намерении приобрести компанию Coca-Cola. Об этом он написал 28 апреля в Twitter.

«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть [в состав напитка] кокаин», — говорится в сообщении.

После заявления бизнесмена акции компании подорожали на 0,3%.

25 апреля стало известно, что Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд, после закрытия сделки, соцсеть станет непубличной компанией. Ранее, 23 апреля, бизнесмен рассказал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

При этом он уточнил, что интересы его не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений. Совет директоров надеялся избежать поглощения Twitter предпринимателем, так, 14 апреля, Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), но получил отказ. Ранее руководство соцсети надеялось, что предприниматель согласится на место в совете директоров, чтобы его могли ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%, однако 11 апреля предприниматель отказался от этого предложения.

5 апреля стало известно, что Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд.