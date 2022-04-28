Ярошенко рассказал, как узнал об обмене на американца Рида

Российский летчик Константин Ярошенко случайно узнал, что РФ и США договорились о его обмене на американца Тревора Рида. Об этом он рассказал 28 апреля в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Узнал я в эту пятницу прошедшую, и то случайно. Потому что у меня не так много было времени», — сказал он.

По словам Ярошенко, он позвонил жене и она, едва не плача, спросила, какой в настоящее время у него размер одежды. Он удивился и спросил, в чем дело. Супруга ответила, что летчика обменяют.

Как признался летчик, он не верил в обмен и возвращение на родину. Смог он поверить в скорое возвращение в Россию, когда самолет с ним приземлился в России.

«До самого последнего момента было тяжело в это поверить, и когда взлетели с Анкары, думал, всякое может произойти. Когда сели уже в Адлере, понял, что всё это закончилось», — рассказал он журналистам.

По словам Ярошенко, он хочет привлечь власти США к ответственности, если это, конечно, получится, с предоставлением всех фактов. Он хочет показать не только РФ, но и всему мировому сообществу действия Вашингтона в отношении него.

Ярошенко находился в американской тюрьме 12 лет. О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся его обмен на Рида, сообщили 27 апреля в российском МИДе. По словам адвоката летчика, сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву.

В первом комментарии после своего освобождения он назвал свой приговор несправедливым. Он отметил, что отбыл 12 лет в тюрьме США «ни за что». Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Американца Тревора Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Сам инцидент произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.