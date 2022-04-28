МИД пообещал жесткий ответ на провоцирование Киева к ударам по России

Россия ответит на дальнейшее провоцирование Киева к ударам по российским объектам. Об этом в четверг, 28 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уже комментировали на днях заявления заместителя министра обороны Великобритании [Джеймса] Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России <…> Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие», — заявила на брифинге Захарова.

По ее словам, такая преступная активность против России не может оставаться без ответа.

«Хотелось бы, чтобы в Киеве и в западных столицах всерьез восприняли заявления Минобороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России», — заключила дипломат.

Накануне дипломат сообщила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Украине. По ее словам, отправка оружия усугубляет ситуацию, дестабилизирует обстановку в регионе, что «ведет к большим и большим смертям».

27 апреля Джеймс Хиппи рассказал, что Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель. До этого издание Express сообщило о планах страны поставить 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним.

В тот же день польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передала Киеву танки. Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил о передаче Польшей украинским властям вооружения на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд.

26 апреля телеканал CNN сообщил, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сказали, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн. При этом в США заявили о невозможности отслеживать поставленное оружие.

Западные страны продолжают отправлять оружие на Украину на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент Владимир Путин объявил 25 февраля. Россия осуждает такие действия. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения. В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

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