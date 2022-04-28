Ярошенко назвал подставивших его и Бута людей

Российский летчик Константин Ярошенко в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о людях, которые подставили его и другого россиянина — Виктора Бута, отбывающего сейчас срок в американской тюрьме.

«Некий Энди Маккей, работал на США, и мне позвонил, и говорит, не хочешь там что-то. Все начиналось по поводу самолета. Потом еще один агент, они приехали на Украину в Киев, отель «Континенталь», переговоры, с различными оборотами речи, а мой английский. До сих пор у меня есть хороший друг Давид, и он, когда смотрит, он говорит: о чем ты говоришь, я когда смотрю, не понимаю. Я даже сейчас, когда смотрю свой DVD, я не могу понять, о чем вели речь агенты до тонкостей. Они говорят: ты перевезешь груз, дипломатическую почту? Конечно, а потом идут абстракции», — сказал Ярошенко.

По его словам, задержание планировалось заранее. А наемнику, который его задержал, заплатили сотни тысяч долларов.

«И адвокат подала четкие ясные заявление о том, что дело фабриковалось США. А вот зачем это уже другой вопрос. По поводу Маккея, этот «кровавый мальчик» выступал потом против меня стоял, и буквально через два года ему заплатили $450 тыс. за мою подставу. И был такой еще Спирос Антониадес, они заплатили ему полтора миллиона долларов за мою подставу», — сказал Ярошенко, отметив, что его задержание было частью плана по аресту Бута.

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен американца Тревора Рида на Ярошенко, сообщили 27 апреля в МИД РФ. По словам адвоката Ярошенко, сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву.

Тогда же в первом комментарии после своего освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым. Он отметил, что отбыл 12 лет в тюрьме США «ни за что». Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».