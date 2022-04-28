ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Крыму бывшего украинского морпеха, готовившего по указанию националистов теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе. Об этом 28 апреля сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

У жителя Крыма изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами. Также обнаружены и изъяты компоненты для его изготовления, литература экстремистского характера и атрибутика украинских нацформирований.

Мужчина действовал по указанию националистов группировки «Азов», против боевиков которой в России возбуждены уголовные дела.

«В используемых средствах связи обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта», — сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

21 апреля в Симферополе был пресечен подрыв железной дороги сторонником «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

Атака готовилась «по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине». Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.

23 февраля ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму. Силовики задержали шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация).