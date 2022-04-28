Прямой эфир

В алтайском аэропорту первый чартерный рейс встретили водной аркой

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Алтае первый чартерный рейс из Екатеринбурга встретили в аэропорту водной аркой. Об этом 28 апреля сообщило altapress.ru.

Самолет авиакомпании Red Wings прилетел в аэропорт Горно-Алтайска практически с полной загрузкой — около 90 человек. Туристов традиционно встретили, полив самолет из брандспойтов водой, создав над самолетом арку.

Сообщается, что до конца октября рейсы на Алтай будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на российских самолетах Sukhoi Superjet 100.

Этим летом на Алтай также возобновятся чартерные рейсы из Москвы, и будут впервые запущены из Красноярска.

Водная арка — это международная традиция пропускать самолет под струями воды из брандспойтов. Обычно это происходит, когда запускают в эксплуатацию новый аэропорт: первый приземлившийся в нем самолет пропускают через водяные ворота. Встречают таким образом и самолеты, впервые прилетевшие по новому маршруту.

Водную арку создали и в честь вернувшихся российских паралимпийцев, самолет приземлился в Москве 6 сентября, в аэропорту Шереметьево.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022