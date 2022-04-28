В алтайском аэропорту первый чартерный рейс встретили водной аркой

На Алтае первый чартерный рейс из Екатеринбурга встретили в аэропорту водной аркой. Об этом 28 апреля сообщило altapress.ru.

Самолет авиакомпании Red Wings прилетел в аэропорт Горно-Алтайска практически с полной загрузкой — около 90 человек. Туристов традиционно встретили, полив самолет из брандспойтов водой, создав над самолетом арку.

Сообщается, что до конца октября рейсы на Алтай будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на российских самолетах Sukhoi Superjet 100.

Этим летом на Алтай также возобновятся чартерные рейсы из Москвы, и будут впервые запущены из Красноярска.

Водная арка — это международная традиция пропускать самолет под струями воды из брандспойтов. Обычно это происходит, когда запускают в эксплуатацию новый аэропорт: первый приземлившийся в нем самолет пропускают через водяные ворота. Встречают таким образом и самолеты, впервые прилетевшие по новому маршруту.

Водную арку создали и в честь вернувшихся российских паралимпийцев, самолет приземлился в Москве 6 сентября, в аэропорту Шереметьево.