Прямой эфир
Мир
МИД пообещал жесткий ответ на провоцирование Киева к ударам по России
Мир
Несколько десятков районов Польши остались без газа из-за санкций против РФ
Общество
В Москве акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00
Мир
Росгвардия обезвредила склад украинских националистов в Харьковской области
Мир
Ярошенко заявил о желании привлечь власти США к ответственности
Мир
Столтенберг заявил о предоставленной Украине помощи на $8 млрд
Общество
СК изучит новые данные о биологической программе на Украине
Мир
В ДНР сообщили об аресте более 100 украинских военнопленных
Общество
СК РФ займется расследованием ракетного удара ВСУ по Херсону
Экономика
Роспотребнадзор разрешил рознице продавать хлеб без упаковки до 1 июня
Мир
Российские ПВО сбили украинский Су-24 над Николаевкой
Сюжет:

Столтенберг заявил о предоставленной Украине помощи на $8 млрд

Столтенберг: члены НАТО предоставили Украине помощь как минимум на $8 млрд
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны — члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи. Об этом заявил в четверг, 28 апреля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Пакт об укреплении: чего ждать от планов НАТО усилить восточный фланг
И как Москва отреагировала на итоги саммита альянса

«Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум $8 млрд поддержки», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

В этот же день газета Politico сообщила, что министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire. По данным издания, украинское оборонное ведомство «ждет положительного результата».

Ранее, 25 апреля, стало известно, что Киев попросил администрацию США о чрезвычайной экономической помощи по меньшей мере в $2 млрд в месяц, заявляя, что без этих средств гуманитарный кризис на Украине может усугубиться.

До этого в конце апреля администрация президента США Джо Байдена пообещала выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По словам главы Белого дома, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

По данным Следственного комитета РФ вооружения на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Россия решительно осуждает поставку вооружения украинской стороне. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Позже она отметила, что Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения, дестабилизируя обстановку в регионе.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022