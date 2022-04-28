Столтенберг заявил о предоставленной Украине помощи на $8 млрд

Страны — члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи. Об этом заявил в четверг, 28 апреля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум $8 млрд поддержки», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

В этот же день газета Politico сообщила, что министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle c ракетами AGM-114 Hellfire. По данным издания, украинское оборонное ведомство «ждет положительного результата».

Ранее, 25 апреля, стало известно, что Киев попросил администрацию США о чрезвычайной экономической помощи по меньшей мере в $2 млрд в месяц, заявляя, что без этих средств гуманитарный кризис на Украине может усугубиться.

До этого в конце апреля администрация президента США Джо Байдена пообещала выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По словам главы Белого дома, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

По данным Следственного комитета РФ вооружения на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Россия решительно осуждает поставку вооружения украинской стороне. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Позже она отметила, что Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения, дестабилизируя обстановку в регионе.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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