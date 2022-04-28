В ДНР сообщили об аресте более 100 украинских военнопленных

Более сотни военнопленных Украины арестованы в Донецкой Народной Республике (ДНР) по подозрению в совершении преступлений. Об этом заявил в четверг, 28 апреля, министр юстиции ДНР Юрий Сироватко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, более 100 украинских военнопленных находятся в СИЗО и ожидают суда.

Уточняется, что профильные ведомства ДНР проверяют арестованных на предмет причастности к преступлениям против жителей республики.

Кроме того, Сироватко отметил, что за восемь лет военного конфликта в Донбассе властями ДНР были собраны сотни томов соответствующих уголовных дел в отношении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что более тысячи морских пехотинцев ВСУ сдались в плен в Мариуполе. Отмечалось, что среди них есть много раненых — около 300 человек.

4 апреля Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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